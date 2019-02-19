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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гнап домовився з "Силою людей" про продовження передвиборчої кампанії

Раніше у "Силі людей" його закликали не балотуватись
Дмитро Гнап продовжить президентську кампанію від імені політичної партії "Сила людей".
Гнап домовився з "Силою людей" про продовження передвиборчої кампанії Фото: Радіо Свобода

Раніше виявилось, що Гнап не перерахував обіцяні кошти армії. Через це у "Силі людей" його закликали не балотуватись.

"Майже тиждень довелось витратити на узгодження позицій з партійними осередками "Сили Людей". По участі в моїй передвиборчій кампанії. Відтак, наш штаб продовжує працювати. А кампанію відсьогодні очолює один з лідерів "Сили Людей" – Дмитро Дробот. Ми також допрацювали саму концепцію кампанії і представимо її незабаром", – зазначив Гнап. 

Нагадаємо, що 7 лютого стало відомо, що Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією "Слідство.Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії. Гроші редакція отримала в рамках премії "Вільна преса Східної Європи-2015" за сприяння розвитку незалежної журналістики.

Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро редакція перерахувала "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро він витратив на поточні потреби проекту "Слідство.Інфо", однак залишок, 9 087 євро, Гнап залишив на своєму рахунку і пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства.Інфо".

Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на "чорний день" для проекту "Слідство.Інфо", а не перевів всю суму на рахунки армії через те, що в 2015 році ця сума була потрібна для виживання проекту.

Пізніше народні депутати від партії "Сила людей" закликали Гнапа, який є представником партії на виборах, зняти свою кандидатуру.

Згодом Гнап повернув проекту журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" 9100 євро премії, які обіцяв передати на потреби армії майже 4 роки тому.
 

 

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19 02 2019 16:50
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