Голова НБУ і його команда не збираються у відставку

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що не збирається у відставку.

"Моя команда згуртована і працює, ніхто наразі не говорив про те, що готовий або хоче піти зі своєї посади. Ми абсолютно згуртовані, працюємо і сподіваємося, що це також буде однією з ознак фінансової стабільності. Ніяких рухів у команді НБУ не передбачається", - журналістам під час конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці - до прозорості", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що на цей момент політичного тиску на НБУ немає: "Ми не відчуваємо сьогодні тиску на Нацбанк. Ми сподіваємося, що будемо залишатися незалежною інституцією, як це прописано в законі".

Нагадаємо, Нацбанк і "ПриватБанк" виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід.