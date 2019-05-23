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Голова НБУ і його команда не збираються у відставку

Ніякого тиску на Нацбанк зараз немає
Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що не збирається у відставку.
Голова НБУ і його команда не збираються у відставку Фото: finclub.net

"Моя команда згуртована і працює, ніхто наразі не говорив про те, що готовий або хоче піти зі своєї посади. Ми абсолютно згуртовані, працюємо і сподіваємося, що це також буде однією з ознак фінансової стабільності. Ніяких рухів у команді НБУ не передбачається", - журналістам під час конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці - до прозорості", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що на цей момент політичного тиску на НБУ немає: "Ми не відчуваємо сьогодні тиску на Нацбанк. Ми сподіваємося, що будемо залишатися незалежною інституцією, як це прописано в законі".

Нагадаємо, Нацбанк і "ПриватБанк" виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід.

 
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23 05 2019 15:38
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