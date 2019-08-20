Голова Окружного адмінсуду Києва заявив, що склав повноваження

Вовк із початку року розглянув лише 50-60 справ

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що склав повноваження.

Про це він сказав під час засідання Вищої ради правосуддя, на яке було винесено питання його тимчасового відсторонення від правосуддя, інформує LB.ua.

Глава ВРП запитав у Вовка, скільки справ він розглянув цього року. "Близько 50-60", - відповів суддя. За даними представників прокуратури, Вовк прийняв 68 рішень.

На питання, чому так мало, суддя відповів: "У мене знижений коефіцієнт... Не можу зараз сказати... В даний час у відпустці. Я знявся з повноважень з 1 серпня, якщо не помиляюся".

Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що справу проти нього відкрито через помсту з боку керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Раніше національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.