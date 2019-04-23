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Голова Закарпатської ОДА Москаль подав у відставку

Геннадій Москаль йде з посади
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав у відставку.
Голова Закарпатської ОДА Москаль подав у відставку Геннадій Москаль. Фото: slovoidilo.ua

Так, у своїй заяві Москаль просить припинити строк його відпустки і звільнити від нинішньої посади.

"Прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням", -  повідомила прес-служба ОДА.

Раніше, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 

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23 04 2019 10:53
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