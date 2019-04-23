Голова Закарпатської ОДА Москаль подав у відставку

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав у відставку.

Так, у своїй заяві Москаль просить припинити строк його відпустки і звільнити від нинішньої посади.

"Прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням", - повідомила прес-служба ОДА.

Раніше, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.