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Голову української енергетики звільнили з "політичних міркувань" – FT

04 вересня 2024, 09:35
Голову української енергетики звільнили з
Фото: unian.ua
Голова і член наглядової ради відомства заявили про дострокове припинення повноважень через звільнення міністра.

В Українському Міністерстві енергетики заявили, що заяви про те, що звільнення Володимира Кудрицького з посади голови "Укренерго" відбувалося під тиском відомства є частиною кампанії з дискредитації відомства.

Про це пише британська газета Financial Times.

"За словами народного депутата Ярослава Железняка, деякі члени правління "Укренерго" повідомили йому, що міністр енергетики та Офіс президента тиснули на них, щоб вони проголосували за зміну керівництва", - пише видання. 

Міненерго заявляє, що рішення було прийнято незалежною радою компанії і звинувачення у тиску були "частиною кампанії з дискредитації" міністерства.

Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень через звільнення Володимира Кудрицького.

В своїй спільній заяві вони назвали його звільнення "політично вмотивованим" і заявили про політичний тиск на наглядову раду ще з початку роботи у ній - з грудня 2021 року.

 
Укренергозвільнення

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