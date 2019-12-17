Гончарук спрогнозував зниження цін на бензин до 24-25 гривень за літр
Прем'єр зазначив, що укріплена гривня повинна сприяти зниженню цін на бензин, передає LB.ua.
"Зараз ми спостерігаємо, що ціни на бензин знижуються. За різними оцінками - від 30 до 80 копійок, але, звичайно, це не адекватне зниження. Ціни на бензин повинні знизитися значно сильніше. За нашими оцінками, вони повинні знизитися приблизно на 2 гривні. Фактично в середньому ціни на бензин в Україні можуть становити 1 долар +/- 10 центів, але зазвичай ціну визначає ринок", - розповів Гончарук.
Він також запевнив, що зі свого боку уряд прагне стимулювати конкуренцію, за захист якої відповідає Антимонопольний комітет. За словами прем'єра, з жовтня в Україні запрацювала цілісна IT-система, яка контролює обіг паливно-мастильних матеріалів, що спрощує боротьбу з тіньовим сектором.
Нагадаємо, що за словами прем'єра, запуск електронного кабінету забудовника - перший крок на шляху боротьби з корупцією в будівельній сфері, до грудня 2020 року має запрацювати електронна система, в якій будуть зафіксовані всі процеси в будівельній сфері.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?