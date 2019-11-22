Гончарук у Лондоні пообіцяв не допустити повернення ПриватБанку Коломойському

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House пообіцяв перешкодити поверненню ПриватБанку Ігорю Коломойському.

"У нас є дуже чітке розуміння - у мене, у президента, уряду, - що справа ПриватБанку є показовою для всього світу. Тому, звісно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернуті попереднім акціонерам", - сказав Гончарук, передає LB.ua.

Прем'єр заявив, що в Кабміні "готові до будь-якого розвитку подій" у судових розглядах з Коломойським.

"Уряд України, команда президента робитиме все від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", - зазначив Гончарук.

Він сказав, що олігархи голосно говорять у ЗМІ, але це "тільки показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їхній вплив зменшується".

Нагадаємо, що 4 листопада Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "ПриватБанку", ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" та визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між "ПриватБанком" і відповідачами.