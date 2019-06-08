Гонтареву знову викликали на допит до ГПУ
У повідомленні сказано, що Гонтарева має з’явитися 12.08.2019 о 13.30 до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної прокуратури України, повідомляє "Українська правда".
Зазначається, що її викликають для допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях.
Також у зазначеному кримінальному провадженні на допит викликали і екс-заступника голови АП Олексія Філатова. Він має з’явитися до ГПУ того ж дня, але о 15.30.
Нагадаємо, що Гонтарева заявила, що їй постійно погрожує Коломойський. Останні 10 місяців вона живе у Лондоні, де викладає у Лондонській школі економіки, а повернутися в Україну наразі не може, зокрема, через "відсутність верховенства права у країні".
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