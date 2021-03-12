Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google розробляє свій перший розумний годинник

Хоча Google роками випускала власні смартфони Pixel, компанія ніколи не розробляла власний розумний годинник, пише видання
Американська компанія Google розробляє перший власний розумний годинник і може випустити його вже наступного року.
Google розробляє свій перший розумний годинник Фото:Dieter Bohn / The Verge
Про це передає Укрінформ із посиланням на The Verge.  
 
Хоча Google роками випускала власні смартфони Pixel, компанія ніколи не розробляла власний розумний годинник, пише видання.
 
Над годинником, який отримав кодову назву Rohan, працює команда Google Pixel, і ця розробка відокремлена від Fitbit, яку компанія купила на початку цього року за $2,1 млрд. Однак поки не ясно, чи назве компанія новий пристрій Pixel Watch.
 
Фото: Amelia Holowaty Krales / The Verge
 
Зазначається, що він виконуватиме багато в чому ту ж роль, що і телефони Pixel для Android: приклад того, на що дійсно здатне програмне забезпечення Google за наявності відповідного обладнання.
 
Очікується, що девайс коштуватиме дорожче за пристрої від Fitbit і безпосередньо конкуруватиме з Apple Watch, заявило джерело.
 
Годинник відстежуватиме фізичну активність свого власника, включаючи підрахунок кроків та вимірювання частоти серцевого ритму. При цьому Google також працює над дебютом інтеграції Fitbit у Wear OS (під кодовою назвою Nightlight).
 
Нині Google знаходиться в процесі переосмислення платформи розумного годинника Wear OS 3. На відміну від ранніх версій Wear OS (або Android Wear), Wear OS 3 була розроблена в партнерстві з Samsung. Але наразі Wear OS 3 запущена тільки на Samsung Galaxy Watch 4.
 
Видання пише, що раніше у Google «майже був» Pixel Watch. Моделі LG Watch Sport та LG Watch Style, випущені в 2017 році, спочатку повинні були продаватися як частина бренду Pixel, але керівництво Google відмовилося від цієї ідеї, оскільки вони «не мали вигляду того, що належало сімейству Pixel».
 
Як повідомлялося, у жовтні Google презентувала два нові смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro, уперше з власним процесором. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 12 2021 17:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.