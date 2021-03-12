Google розробляє свій перший розумний годинник

Хоча Google роками випускала власні смартфони Pixel, компанія ніколи не розробляла власний розумний годинник, пише видання

Американська компанія Google розробляє перший власний розумний годинник і може випустити його вже наступного року.

Про це передає Укрінформ із посиланням на The Verge.

Хоча Google роками випускала власні смартфони Pixel, компанія ніколи не розробляла власний розумний годинник, пише видання.

Над годинником, який отримав кодову назву Rohan, працює команда Google Pixel, і ця розробка відокремлена від Fitbit, яку компанія купила на початку цього року за $2,1 млрд. Однак поки не ясно, чи назве компанія новий пристрій Pixel Watch.

Фото: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Зазначається, що він виконуватиме багато в чому ту ж роль, що і телефони Pixel для Android: приклад того, на що дійсно здатне програмне забезпечення Google за наявності відповідного обладнання.

Очікується, що девайс коштуватиме дорожче за пристрої від Fitbit і безпосередньо конкуруватиме з Apple Watch, заявило джерело.

Годинник відстежуватиме фізичну активність свого власника, включаючи підрахунок кроків та вимірювання частоти серцевого ритму. При цьому Google також працює над дебютом інтеграції Fitbit у Wear OS (під кодовою назвою Nightlight).

Нині Google знаходиться в процесі переосмислення платформи розумного годинника Wear OS 3. На відміну від ранніх версій Wear OS (або Android Wear), Wear OS 3 була розроблена в партнерстві з Samsung. Але наразі Wear OS 3 запущена тільки на Samsung Galaxy Watch 4.

Видання пише, що раніше у Google «майже був» Pixel Watch. Моделі LG Watch Sport та LG Watch Style, випущені в 2017 році, спочатку повинні були продаватися як частина бренду Pixel, але керівництво Google відмовилося від цієї ідеї, оскільки вони «не мали вигляду того, що належало сімейству Pixel».

Як повідомлялося, у жовтні Google презентувала два нові смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro, уперше з власним процесором.