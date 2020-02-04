"Готуємося до найгіршого": у Дніпрі викопали 600 могил для жертв коронавірусу
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає "Громадське".
"Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до найгіршого. На території міських кладовищ викопано вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків. Всі співробітники моргів (судмедексперти й санітари) забезпечуються засобами індивідуального захисту" — написав він у Facebook.
Філатов зазначив, що найближчим часом буде заборонено проведення розтину померлих з підозрою на коронавірус або підтвердженим діагнозом.
"Видача тіл з моргів померлих буде проводиться в закритих трунах, тіла в герметичних мішках і піддані дезінфекції. На похоронах не можна бути присутнім більш ніж по одній особі на території в 10 квадратних метрів", — додав міський голова Дніпра.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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