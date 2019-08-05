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ГПУ передали справу Гандзюк до суду

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно п'яти підозрюваних у вбивсті Гандзюк
За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей: Грабчук, Васянович, Вишневський, Горбунов і Торбін.
ГПУ передали справу Гандзюк до суду Фото: lb.ua

"Генпрокуратура 7 травня 2019 року затвердила та направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувало Головне слідче управління Служби безпеки стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть херсонської активісти Катерини Гандзюк", - написала у Twitter прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган, інформують "Укрінформ".

 

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей: Грабчук, Васянович, Вишневський, Горбунов і Торбін, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського — колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука. 26 квітня 2019-го суд змінив йому запобіжний захід з утримання в СІЗО на домашній арешт.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили — на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

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08 05 2019 11:22
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