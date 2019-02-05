Вбивство Гандзюк: Павловського відпустили під домашній арешт
"Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет", - уточнив адвокат Масі Найєм у Facebook.
За його словами, ймовірно, "справу намагаються поховати".
Раніше суд відмовив захисту Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, у клопотанні про зміну запобіжного заходу і залишив його під вартою.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.
31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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