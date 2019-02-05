Вбивство Гандзюк: Павловського відпустили під домашній арешт

Одного з підозрюваних в організації вбивста активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із обов'язком носити браслет.

"Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет", - уточнив адвокат Масі Найєм у Facebook.

За його словами, ймовірно, "справу намагаються поховати".

Раніше суд відмовив захисту Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, у клопотанні про зміну запобіжного заходу і залишив його під вартою.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.