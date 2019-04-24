Справа Гандзюк: підозрюваного в організації вбивства Павловського залишили під вартою

Юрист також наголосив, що прокурори у справі не протестували проти зміни запобіжного заходу

Суд відмовив захисту Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, у клопотанні про зміну запобіжного заходу і залишив його під вартою.

Відповідне рішення ухвалила суддя Шевченківського районного суду міста Києва Олена Мєлєшак, повідомив юрист Масі Наєм, інформує "Громадське".

"Суддя Шевченківського районного суду м. Києва не задовольняє клопотання адвокатів. Павловський залишається під вартою. А також зобов'язала керівництво ізолятора, де утримують Павловського, забезпечити його належним лікуванням", - написав він.

Юрист також наголосив, що прокурори у справі не протестували проти зміни запобіжного заходу.

"Прокуратура: "Немає підстав використовувати для підозрюваного тримання під вартою. Тому вважаємо за можливе застосувати нічний домашній арешт", - процитував прокурорів Наєм.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.