Справа Гандзюк: підозрюваного в організації вбивства Павловського залишили під вартою
Відповідне рішення ухвалила суддя Шевченківського районного суду міста Києва Олена Мєлєшак, повідомив юрист Масі Наєм, інформує "Громадське".
"Суддя Шевченківського районного суду м. Києва не задовольняє клопотання адвокатів. Павловський залишається під вартою. А також зобов'язала керівництво ізолятора, де утримують Павловського, забезпечити його належним лікуванням", - написав він.
Юрист також наголосив, що прокурори у справі не протестували проти зміни запобіжного заходу.
"Прокуратура: "Немає підстав використовувати для підозрюваного тримання під вартою. Тому вважаємо за можливе застосувати нічний домашній арешт", - процитував прокурорів Наєм.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.
31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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