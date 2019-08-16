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ГПУ призупинила розслідування проти активіста Євромайдану Бубенчика

Івана Бубенчика підозрюють у посяганні на життя правоохоронців
Генеральна прокуратура зупинила розслідування кримінального провадження стосовно активіста Євромайдану Івана Бубенчика, підозрюваного в посяганні на життя міліціонерів на Майдані Незалежності.
ГПУ призупинила розслідування проти активіста Євромайдану Бубенчика Фото: з відкритих джерел

"Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні на цей момент зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу (виконання процесуальних дій у порядку міжнародного співробітництва)", - повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на дані Генпрокуратури.

Обвинувальний акт стосовно Бубенчика в суд не передавали, так само як і клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону "про амністію євромайданівців".

Нагадаємо, що в квітні 2018 року року підозру Бубенчику було змінено з "убивства співробітника правоохоронних органів" на "замах на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю з охорони громадського порядку", а також йому пред'явлено підозру в носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

17 травня 2018 року суд відмовився обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Бубенчику і передав його на поруки депутатів Верховної Ради Андрія Денисенка й Олега Петренка (обидва - позафракційні). Бубенчик перебуває під особистим зобов'язанням, йому заборонено виїзд за кордон.

У лютому 2016 року в інтерв'ю ЗМІ Бубенчик сам заявив, що стріляв у міліціонерів 20 лютого 2014 року в центрі Києва і вбив двох бійців спецпідрозділу "Беркут".

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