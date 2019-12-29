Обмін беркутівців унеможливить покарання винних у злочинах Майдану, - "ЄС"
"Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву, до головного замовника Путіна та його маріонетки Януковича. Прагнення росіян отримати беркутівців під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані, а операція з обміну полоненими знадобилася винятково для того, аби замести злочини, які стали початком військової інтервенції Росії в Україну", - вважають у "ЄС", передає LB.ua.
У партії вважають, що обмін полоненими потрібен був Росії, щоб отримати беркутівців.
"Особливо огиду викликає генеральний прокурор Рябошапка, який, будучи згідно з матеріалами американського слідства "на 100%" людиною Зеленського, замість того, щоб забезпечувати справедливе покарання злочинців, публічно виправдовує їх звільнення "прямо у залі суду".
Втрата осіб, причетних до вбивств на Майдані, унеможливить покарання виконавців та замовників злочинів, здійснених під час Революції гідності, і відповідальність за це буде лежати винятково на нинішній владі та особисто президенті Зеленському", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що Фракція "Європейська Солідарність" охрестила захист національних інтересів і територіальної цілісності, інтеграцію України з Європейським Союзом та відстоювання реформ з позиції конструктивної опозиції своїми пріоритетами на 2020 рік.
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