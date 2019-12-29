Обмін беркутівців унеможливить покарання винних у злочинах Майдану, - "ЄС"

У партії припускають, що обмін для того і затівався Росією, щоб отримати співробітників "Беркуту"

"Європейська Солідарність" категорично засуджує занесення в списки на обмін полоненими колишніх співробітників "Беркуту", які причетні до вбивств Небесної сотні під час Революції гідності.

"Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву, до головного замовника Путіна та його маріонетки Януковича. Прагнення росіян отримати беркутівців під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані, а операція з обміну полоненими знадобилася винятково для того, аби замести злочини, які стали початком військової інтервенції Росії в Україну", - вважають у "ЄС", передає LB.ua.

У партії вважають, що обмін полоненими потрібен був Росії, щоб отримати беркутівців.

"Особливо огиду викликає генеральний прокурор Рябошапка, який, будучи згідно з матеріалами американського слідства "на 100%" людиною Зеленського, замість того, щоб забезпечувати справедливе покарання злочинців, публічно виправдовує їх звільнення "прямо у залі суду".

Втрата осіб, причетних до вбивств на Майдані, унеможливить покарання виконавців та замовників злочинів, здійснених під час Революції гідності, і відповідальність за це буде лежати винятково на нинішній владі та особисто президенті Зеленському", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Фракція "Європейська Солідарність" охрестила захист національних інтересів і територіальної цілісності, інтеграцію України з Європейським Союзом та відстоювання реформ з позиції конструктивної опозиції своїми пріоритетами на 2020 рік.