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"Європейська Солідарність" розраховує бути ефективною опозицією у 2020 році

Фракція озвучила свої пріоритети
Фракція "Європейська Солідарність" охрестила захист національних інтересів і територіальної цілісності, інтеграцію України з Європейським Союзом та відстоювання реформ з позиції конструктивної опозиції своїми пріоритетами на 2020 рік.
"Європейська Солідарність" розраховує бути ефективною опозицією у 2020 році Фото: EPA

"Наша політична сила зосереджена на захисті національних інтересів і територіальної цілісності України, наближенні українського законодавства до стандартів країн – членів ЄС і НАТО, посиленні української армії", - зазначила парламентарка, передає LB.ua.

"Друге — зберегти розпочаті нашою командою реформи, зокрема в сфері сектора безпеки і оборони, децентралізації, медицини, екології, енергетики, дерегуляції", – підкреслила вона.

Ще один важливий пріоритет, зазначає Ірина Геращенко – "бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади, будувати потужну правоцентристську партію, яка буде активно брати участь у місцевих виборах".

Геращенко наголосила, що для "Європейської Солідарності" важливо зберегти і примножити довіру виборців.

нагадаємо, що фракція політпартії “Європейська солідарність” отримала найменшу кількість парламентських комітетів.

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27 12 2019 17:40
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