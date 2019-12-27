"Європейська Солідарність" розраховує бути ефективною опозицією у 2020 році
"Наша політична сила зосереджена на захисті національних інтересів і територіальної цілісності України, наближенні українського законодавства до стандартів країн – членів ЄС і НАТО, посиленні української армії", - зазначила парламентарка, передає LB.ua.
"Друге — зберегти розпочаті нашою командою реформи, зокрема в сфері сектора безпеки і оборони, децентралізації, медицини, екології, енергетики, дерегуляції", – підкреслила вона.
Ще один важливий пріоритет, зазначає Ірина Геращенко – "бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади, будувати потужну правоцентристську партію, яка буде активно брати участь у місцевих виборах".
Геращенко наголосила, що для "Європейської Солідарності" важливо зберегти і примножити довіру виборців.
нагадаємо, що фракція політпартії “Європейська солідарність” отримала найменшу кількість парламентських комітетів.
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