Грошові перекази в Україну почали рости
Про це повідомляється на сайті Національного банку України, передає РБК - Україна.
Однак за січень-червень 2020 року обсяг переказів (5365 млн доларів) на 3,8% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (5576 млн доларів).
При цьому в червні минулого року обсяг переказів був 936 млн доларів. Таким чином, за останній рік переклади впали на 8,5%.
НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У червні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 219 млн доларів.
Нагадаємо, що населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів. Таким чином, в липні знову спостерігалався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.
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