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Грошові перекази в Україну почали рости

Суми зростають після різкого падіння у квітні-травні
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів. Це на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).
Грошові перекази в Україну почали рости Фото: rian.com.ua

Про це повідомляється на сайті Національного банку України, передає РБК - Україна.

Однак за січень-червень 2020 року обсяг переказів (5365 млн доларів) на 3,8% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (5576 млн доларів).

При цьому в червні минулого року обсяг переказів був 936 млн доларів. Таким чином, за останній рік переклади впали на 8,5%.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У червні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 219 млн доларів.

Нагадаємо, що населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів. Таким чином, в липні знову спостерігалався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.

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04 08 2020 13:40
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