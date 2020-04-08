Українці збільшили продаж валюти банкам
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ), передає РБК - Україна.
За даними НБУ, в липні обсяг операцій на готівковому ринку був максимальним з початку року - 2 863,8 млн. доларів.
Всього з початку року населення продало банкам валюти на 8 721,7 млн доларів і купило на 7 751,5 млн доларів, сальдо склало 970,2 млн доларів.
Варто також відзначити, що дані НБУ враховують тільки готівкові операції банків з населенням. З 2019 року з'явилася можливість безготівкової купівлі та продажу валюти. Згідно інформацією НБУ, оприлюдненою в "Інфляційному звіті" за квітень, у березні 2020 року українці купили безготівкової валюти майже на 300 млн доларів, оскільки з початком гострої фази кризи після 8 березня банки практично припинили продаж готівкової валюти. У квітні проблема з готівковою валютою була вирішена, а обсяг безготівкових операцій був незначним.
Нагадаємо, що Національний банк уточнив вимоги до суб’єктів, які виявили намір приєднатись до системи BankID НБУ в статусі абонентів-надавачів послуг.
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