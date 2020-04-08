Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Українці збільшили продаж валюти банкам

В липні обсяг операцій на валютному ринку був максимальним з початку року
Населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів. Таким чином, в липні знову спостерігалався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.
Українці збільшили продаж валюти банкам Фото: Reuters

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ), передає РБК - Україна.

За даними НБУ, в липні обсяг операцій на готівковому ринку був максимальним з початку року - 2 863,8 млн. доларів.

Всього з початку року населення продало банкам валюти на 8 721,7 млн доларів і купило на 7 751,5 млн доларів, сальдо склало 970,2 млн доларів.

Варто також відзначити, що дані НБУ враховують тільки готівкові операції банків з населенням. З 2019 року з'явилася можливість безготівкової купівлі та продажу валюти. Згідно інформацією НБУ, оприлюдненою в "Інфляційному звіті" за квітень, у березні 2020 року українці купили безготівкової валюти майже на 300 млн доларів, оскільки з початком гострої фази кризи після 8 березня банки практично припинили продаж готівкової валюти. У квітні проблема з готівковою валютою була вирішена, а обсяг безготівкових операцій був незначним.

Нагадаємо, що Національний банк уточнив вимоги до суб’єктів, які виявили намір приєднатись до системи BankID НБУ в статусі абонентів-надавачів послуг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2020 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
1 серпня Податкова запускає "касові апарати в смартфоні": хто, коли і як їх буде використовувати

1 серпня Податкова запускає "касові апарати в смартфоні": хто, коли і як їх буде використовувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.