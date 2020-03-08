Нацбанк уточнив вимоги щодо приєднання до системи BankID

Національний банк уточнив вимоги до суб’єктів, які виявили намір приєднатись до системи BankID НБУ в статусі абонентів-надавачів послуг.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті НБУ.

Регулятор зобов’язав абонентів-надавачів послуг розкривати користувачу інформацію про умови та порядок надання послуги, для якої здійснюється дистанційна ідентифікація користувача через систему BankID. Крім того, уточнено процедуру приєднання та здійснення розрахунків між абонентами у системі. У Нацбанку впевнені, що це сприятиме: зростанню поінформованості користувачів системи та посиленню захисту їх прав; підвищенню ефективності функціонування системи та її надійності.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України №109 від 30 липня 2020 року "Про затвердження Змін до Положення про Систему BankID Національного банку України", що набрала чинності з 1 серпня 2020 року.

Із липня 2020 року запрацювала комерційна модель системи BankID НБУ. У Нацбанку пояснили, що учасник системи, який, наприклад, на власному сайті пропонує послуги, що потребують підтвердження особистих даних користувача, сплатить цю вартість банку, який надасть йому необхідні дані через систему BankID. Для комерційних абонентів запрацював єдиний тариф - 20 грн. Сервіс для адміністративних та державних послуг не тарифікується.

Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID НБУ у 2015 році. Нині регулятор є власником системи і регулює відносини між її учасниками. Наразі система налічує 44 абоненти, з яких 20 банків і 24 небанківські установи (портали послуг).

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