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Грузія з 1 лютого відновлює регулярне міжнародне авіасполучення

Уряд Грузії також обговорює питання, як полегшити режим в'їзду до країни
Уряд Грузії з 1 лютого знімає всі обмеження на виконання регулярних міжнародних авіарейсів, впроваджені через пандемію COVID-19, заявила глава Мінекономрозвитку Натела Турнава.
Грузія з 1 лютого відновлює регулярне міжнародне авіасполучення Фото: David Mdzinarishvili/Reuters

"Ми вважаємо за можливе зняти обмеження на регулярні рейси з 1 лютого. Це означає, що всі авіакомпанії, які працюють у Грузії, й нові авіакомпанії, які бажають літати до Грузії, зможуть планувати та виконувати регулярні рейси", - сказала Турнава журналістам після засідання Міжвідомчої координаційної ради у п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що це буде зроблено з дотриманням усіх медичних протоколів і правил противірусної безпеки. "Багато авіакомпаній у світі вже роблять це зараз, тож це не становитиме додаткової загрози", - сказала міністр.

Крім того, уряд Грузії обговорює питання, як полегшити режим в'їзду до країни. "Це взаємопов'язані обставини. Як відомо, за деякими напрямами ще є регулярні рейси, але через другу хвилю, через певні обмеження на в'їзд до тієї чи іншої країни, авіакомпанії активно не користуються правами, частотами і не виконують стільки рейсів, скільки вони хотіли б", - сказала Турнава.

"Ми розраховуємо, що найближчим часом, у весняний сезон, ми зможемо безпечно приймати більшу кількість туристів. Наступного тижня у нас, найімовірніше, відбудеться зустріч із туроператорами, туристичними компаніями, щоб разом обговорити як цим компаніям варто підготуватися до використання цієї нової обставини на благо нашої країни", - сказала глава Мінекономрозвитку Грузії.

Через пандемію COVID-19 регулярне авіасполучення між Грузією та іншими країнами було повністю припинено з 21 березня 2020 року. Обмеження не стосувалися вантажних, а також чартерних, репатріаційних, гуманітарних і технічних рейсів.

Із 13 липня було знято обмеження на регулярні авіарейси з Тбілісі лише в напрямку Мюнхена, Парижа та Риги, а з листопада було вирішено відновити регулярне сполучення ще за 10 міжнародними напрямками. Але через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу і грузинським, й іноземним авіакомпаніям довелося скасувати або відкласти на час вже заплановані авіарейси.

Нагадаємо, що через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60%

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22 01 2021 13:57
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