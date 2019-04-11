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Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 24,73 гривні за долар
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,55 (на 1 листопада - 27,68 гривні).
Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро Фото: з відкритих джерел

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 24,73 гривні за долар, повідомляє "Економічна Правда".

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,55 (на 1 листопада - 27,68 гривні).

Нагадаємо, що Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар.

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04 11 2019 09:30
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