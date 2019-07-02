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Гривня тримається вище психологічної позначки

Гривня продовжує зміцнювати позиції
7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.
Гривня тримається вище психологічної позначки Фото: Reuters

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,95 - 26,98 гривні;

Євро - 30,57 - 30,60 гривні;

Російський рубль - 0,4086 - 0,4093 гривні.

Нагадаємо, котирування на міжбанківському валютному ринку в середу, 6 лютого, знизилися нижче за рівень 27,00 грн/дол.

Згідно зі з Індексом Біг Мака гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.

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07 02 2019 18:37
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