Гривня тримається вище психологічної позначки Гривня продовжує зміцнювати позиції

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.

Фото: Reuters

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію