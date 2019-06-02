Гривня зміцнилася до 27,00 грн/дол.
За словами дилерів комерційних банків, міжбанк відкрився котируваннями на рівні 26,99-27,03 грн/дол., після чого котирування почали знижуватися і на 10:30 встановилися на рівні 26,97-27,00 грн/дол, інформує Finance.ua.
Зміцнення гривні на міжбанку пов'язують з покупкою нерезидентами валютних облігацій держпозики, а також продажем валютної виручки від експортних операцій.
Нацбанк напередодні пояснив нетипове для цього періоду року підвищення пропозиції "дозріванням українського валютного ринку", в силу чого валютним спекулянтам стало важче розгойдувати настрої.
Сезонність курсових коливань як явище в Україні поступово зникає: населення і бізнес звикли до гнучкого курсоутворення, і не панікують через помірні коливання нацвалюти, вважають у НБУ.
Нагадаємо, згідно зі з Індексом Біг Мака гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.
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