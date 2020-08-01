Гривня, ймовірно, продовжить зміцнюватися у 2020 році — Мінекономіки
Про це повідомив очільник відомства Тимофій Милованов, передає "Громадське".
«Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках», — повідомив Милованов у Facebook.
Він нагадав, що від зміцнення гривні «програють» експортери та бюджет, адже це призводить до зменшення виручки від експорту товарів та послуг за кордон та зменшення податкових надходжень. Водночас «виграють» від зміцнення української валюти споживачі, для яких падають ціни на імпорт.
«Курс — це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу», — додав міністр.
Нагадаємо, що У Міністерстві економіки вважають, що падіння української промисловості набуло системного характеру і вимагає швидких дій з боку держави.
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