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Гривня знову зміцнилася

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 31 жовтня на рівні 25 гривень за долар
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,76.
Гривня знову зміцнилася Фото: з відкритих джерел

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 31 жовтня на рівні 25 гривень за долар, повідомляє "Економічна Правда".

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,76 (на 30 жовтня - 27,86 гривні).

Нагадаємо, що бізнес вірить, що гривня зміцнюватиметься, а інфляція знижуватиметься.

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31 10 2019 09:55
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