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ГУР назвало кількість танкерів "тіньового флоту" росії

03 лютого 2025, 12:07
ГУР назвало кількість танкерів
Фото;Морські новини
Російські кораблі найчастіше "ходять" під прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії і Маршаллових островів.

Тіньовий флот росії складається з майже тисячі старих танкерів, які возять нафту рф не за уставленою ціною і не страхуються західними компаніями, а їх загальна вартість складає 10 млрд доларів. 

Про це заявило ГУР Міноборони України.

"В 2023 році їх було близько 600 одиниць... Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом", - сказали розвідники. 

За їх даними, найбільше танкерів "тіньового флоту" зареєстровано під прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії, Маршаллових островів, а власники зареєстровані в КНР, Індії, Маршаллових островах, Сейшельських островах, ОАЕ, Греції та ще в кількох інших країнах. 

Кораблі "тіньового флоту" часто змінюють реєстрацію та назву, щоб їх було складно ідентифікувати, а також перезавантажують нафту на інші танкери в офшорній зоні, намагаються приховати свої маршрути і вимикають автоматизовану ідентифікаційну систему (AIS) на окремих ділянках свого шляху, аби не дати встановити російське походження нафти, в танкерах також змішують її з іншими сортами.

На таку нафту є не тільки пропозиція, а й попит і багато країн зацікавлені в імпорті російської нафти для її переробки та експорту як готових нафтопродуктів на зовнішні ринки. Серед цих країни Китай, Індія та Туреччина, а продаж нафтопродуктів, що виготовлені з російської нафти, під заборону не потрапляє.

Разом з тим, російський "тіньовий флот" загрожує екології Євросоюзу.

 

тіньовий флотрозвідка

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