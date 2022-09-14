Хакери зламали сайт міжнародної організації, до якої входить росія

Сайт належить військово-політичній міжнародній організація, до якої входять росія, білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан

В Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили, що їхній офіційний сайт 13 вересня зазнав DDOS-атаки.

Про це заявила прес-служба ОДКБ у Telegram.

"13 вересня близько 23.00 піддався DDOS-атаці офіційний сайт ОДКБ. Була порушена працездатність ресурсу, зафіксовані несанкціоновані спроби внесення змін до деяких інформаційних повідомлень, до 7.00 14 вересня 2022 р. доступ був неможливий", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі працездатність сайту частково відновлена, ведуться заходи щодо локалізації несанкціонованого втручання та відновлення пошкоджених чи втрачених даних.

ДКБ створена 15 травня 1992 року як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

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