CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські хакери з групи Hackyourmom змогли виманити у військовослужбовців рф координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські хакери за допомогою фотографій красивих дівчат виманили у солдатів рф дані військової бази
Фото: Ukrinform
Про це в інтерв’ю Financial Times розповів IT-фахівець і засновник групи Hackyourmom Микита Книш, передає УНН.
Він розповів, що його команда використовувала фейкові профілі дівчат у Facebook та російських соцмережах. Хакери обманом змусили російських солдатів надіслати фотографії. І завдяки ним вдалося з’ясувати місце розташування бази.
Відповідні координати хакери передали нашим військовим. За кілька днів базу було знищено українською артилерією.
Окрім цього, хакери з Hackyourmom зламали бази даних російських окупантів і показали по телебаченню в рф відео щодо загибелі мирних жителів України.
Хакери зламали радіостанцію "Радіо Крим" – у прямому ефірі заграв гімн України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 09 2022 09:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків запустили у Польщі
- ФОТО Поетеса з Японії ініціювала міжнародний проєкт присвячений Україні
- ВІДЕО До лику блаженних зарахували Папу Івана Павла І, який був понтифіком найкоротший термін в історії
- Ситуація на Херсонщині. Том Купер кепкує з російських пропагандистів в тому числі на Заході
- Том Купер про український наступ в Херсонській області: За нинішніх умов у путіна нема можливості організувати там "референдум"