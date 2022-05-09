Українські хакери за допомогою фотографій красивих дівчат виманили у солдатів рф дані військової бази

Українські хакери з групи Hackyourmom змогли виманити у військовослужбовців рф координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповів IT-фахівець і засновник групи Hackyourmom Микита Книш, передає УНН.

Він розповів, що його команда використовувала фейкові профілі дівчат у Facebook та російських соцмережах. Хакери обманом змусили російських солдатів надіслати фотографії. І завдяки ним вдалося з’ясувати місце розташування бази.

Відповідні координати хакери передали нашим військовим. За кілька днів базу було знищено українською артилерією.

Окрім цього, хакери з Hackyourmom зламали бази даних російських окупантів і показали по телебаченню в рф відео щодо загибелі мирних жителів України.