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Українські хакери за допомогою фотографій красивих дівчат виманили у солдатів рф дані військової бази

Українські хакери з групи Hackyourmom змогли виманити у військовослужбовців рф координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат.
Українські хакери за допомогою фотографій красивих дівчат виманили у солдатів рф дані військової бази Фото: Ukrinform
Про це в інтерв’ю Financial Times розповів IT-фахівець і засновник групи Hackyourmom Микита Книш, передає УНН.
 
Він розповів, що його команда використовувала фейкові профілі дівчат у Facebook та російських соцмережах. Хакери обманом змусили російських солдатів надіслати фотографії. І завдяки ним вдалося з’ясувати місце розташування бази.
Відповідні координати хакери передали нашим військовим. За кілька днів базу було знищено українською артилерією.
 
Окрім цього, хакери з Hackyourmom зламали бази даних російських окупантів і показали по телебаченню в рф відео щодо загибелі мирних жителів України.
 
Хакери зламали радіостанцію "Радіо Крим" – у прямому ефірі заграв гімн України.
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05 09 2022 09:06
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