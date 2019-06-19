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Харківська міськрада проголосувала за повернення проспекту Жукова

Біля будівлі міськради протестувальники скандували "Ганьба"
Міська рада Харкова перейменувала проспект Петра Григоренка в проспект маршала Жукова.
Харківська міськрада проголосувала за повернення проспекту Жукова Фото: kh.suspilne.media

За перейменування проголосували 59 депутатів, 13 були проти, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що 8 травня міськголова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з майдану Свободу в центрі міста намет волонтерів та повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

Після цього у центрі Харкова влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим. 18 травня суд першої інстанції дозволив залишити намет у центрі міста, а в ніч на 20 травня цей намет підпалили. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у підвалі.

Крім того, 2 червня у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де відбувся з’їзд партії "Довіряй ділам" (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Своєю чергою, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.

Увечері 13 червня поліція влаштувала обшуки у харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.

В Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.

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19 06 2019 12:20
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