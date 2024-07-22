Через пару годин після зняття Джо Байденом своєї кандидатури з президентських виборів демократи отримали $50 млн пожертв.

Це рекорд для кампанії цього року.

Про це пише медіа Politico.

Загальний збір коштів на платформі для пожертвувань ActBlue після оголошення Байдена про вихід з перегонів перевищив 55 мільйонів доларів: такий сплеск збору коштів показує ентузіазм демократів, якого досі не бачили в цьому циклі.

За рахунок коштів Камала Гарріс може поповнити виборчий фонд у понад 95 мільйонів доларів, який вона контролюватиме після того, як Байден зійшов з дистанції.

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

Президент США опублікував ще один допис у соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс.