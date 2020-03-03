Херсонський кавун відтепер має логотип
Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit, передає УКРІНФОРМ.
"Коли був оголошений конкурс на концепцію та логотип географічної назви "Херсонський кавун", ідея народилася з перших хвилин. Я родом зі спекотного херсонського степу, працюю з місцевими підприємцями та фермерами з 2012 року, обожнюю сонце і сонячну ягоду, повну солодкої води. Звідси і концепція про поєднання в знаку води і сонця Херсонщини", – розповіла засновниця дизайн-студії Victory House, яка розробила знак, Вікторія Кулакова.
Зазначається, що логотип "Херсонського кавуна" містить кілька значень-символів. Спіраль - стилізований хвостик кавуна, водночас – як солярний знак, який вказує на географічне розташування, – південь. Також спіраль – головний елемент територіального логотипу Херсонського регіону - "Скіфське сонце", символ якого взято з орнаментів народів, що населяли південь України.
Хвилясті смуги – це і відтворення малюнка шкірки кавуна, і природних вод, на які багата Херсонщина (річка Дніпро, дніпровські плавні, узбережжя Чорного та Азовського морів).
М'які плавні форми – це традиційний підхід у південних орнаментах ремісників (вишивка, різьблення), тоді як в інших регіонах країни більше використовуються геометричні орнаменти.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України похвалилося на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook 119-кілограмовим кавуном, вирощеним у Херсонській області.
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