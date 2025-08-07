Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CNN: російські війська активізували атаки на Херсон

07 серпня 2025, 13:12
Getty Images
Захоплення Херсона та області, які були окуповані в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім звільнені українськими військами, залишається однією з головних цілей російського диктатора владіміра путіна.

російські окупанти намагаються знову встановити контроль над Херсоном, погрожуючи ключовим під'їзним дорогам своїми дронами та намагаючись розділити місто на дві частини, завдавши удару по важливу мосту.

Про це пише CNN.

У виданні нагадали, що в неділю через повітряні удари рф було пошкоджено міст між острівним районом Корабел та головним містом, внаслідок чого приблизно 1800 осіб були змушені евакуюватися. 

Місцеві кажуть, що російські дрони не атакували евакуаційні колони, що є рідкістю на тлі постійних ударів по цивільній інфраструктурі. 

У CNN підкреслили, що захоплення Херсона та області, які були окуповані в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім звільнені українськими військами, залишається однією з головних цілей російського диктатора владіміра путіна.

Також поновлення тиску з метою відокремити Корабел від решти міста викликало побоювання, що російські загарбники можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості в найближчі тижні. 

За словами журналістів, мирні жителі Херсона та області постійно стають жертвами атак російських дронів. За інформацією медпрацівників, у головній лікарні Херсона перебувало 25 пацієнтів, які отримали поранення внаслідок обстрілу або ударів БпЛА.

Зокрема у CNN розповіли про 62-річного місцевого жителя Олега, який отримав поранення, коли вибіг на вулицю, аби допомогти сусідам, чий будинок спалахнув після удару безпілотника. 

"Там небезпечно, треба уважно слухати. Подвійний удар. Ось так вони діють. Вони руйнують будинок, він горить. За хвилину прилітає інший, перевіряє, чи будинок горить, чи хтось намагається його загасити. А потім вони вбивають і руйнують далі", - пояснив чоловік.

війнаХерсонросія окупанти

