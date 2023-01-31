HRW звинуватила Україну у використанні протипіхотних мін

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила українських військових у використанні заборонених протипіхотних мін.

Про це повідомляє HRW.

В останньому звіті HRW зазначила, що протипіхотні міни, так звані "міни-метелики" або "міни-пелюстки", використовують обидві сторони.

Проте організація наголосила, що документально зафіксували "численні випадки", коли ракети з такими мінами випускали по окупованих росією територіях України поблизу військових об’єктів. Зокрема, HRW вважає, що, ймовірно, українські війська застосували "пелюстки" в Ізюмі та його околицях у Харківській області.

"Схоже, українські збройні сили розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюму, що призводить до жертв серед цивільного населення та створює постійну небезпеку. російські військові постійно застосовують протипіхотні міни та скоїли жахливі злочини по всій країні, але це не виправдовує використання Україною забороненої зброї", - заявив директор відділу озброєнь HRW Стів Гус.

Правозахисники закликали Україну розслідувати ймовірні випадки використання протипіхотні міни.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна залишається відданою своїм міжнародно-правовим зобов’язання. За його словами, росія могла дискредитувати Україну, тому закликав враховувати цей чинник при формуванні висновків.

"Наша держава завжди виявляла відкритість до розслідувань щодо будь-яких звинувачень. Водночас Україна має достеменні докази, що росія докладає максимум зусиль для дискредитації України, насамперед з метою послаблення її військової підтримки", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.