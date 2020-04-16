Huawei Ukraine відкрила офіційний Telegram-канал
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"Huawei Ukraine тепер в Telegram. На нашому офіційному Telegram-каналі ви знайдете приклади, як цифрові технології змінюють життя на краще, інтерв’ю експертів інформаційно-комунікаційних технологій, поради фахівців Huawei різних підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Huawei обіцяє розміщувати в Telegram-каналі вакансії - як для студентів, так і для професіоналів у сфері телекомунікацій.
Компанія Huawei зі штаб-квартирою у Шеньчжені (КНР) наприкінці 90-х років минулого сторіччя розпочала вихід на світові ринки. Перші спільні підприємства та представництва з’явилися саме у пострадянських країнах.
У травні 2005 року в Києві було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю "Хуавей Україна» (Huawei Ukraine).
Сьогодні обладнання Huawei використовується в Україні для мереж мобільного зв'язку другого, третього та четвертого поколінь. На обладнанні компанії працюють також оператори фіксованого зв’язку та корпоративного сектора.
Нагадаємо, що компанія Huawei спільно з китайськими державними провайдерами запропонувала Міжнародному союзу електрозв'язку новий інтернет-протокол New IP.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Touch ID й одна камера: Apple представила новий бюджетний iPhone
- ФОТО У Бельгії розробили ЗD-маску, що може замінити ШВЛ
- ФОТО У Харкові створили оригінальну маску для захисту лікарів
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею