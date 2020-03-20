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Хворий на коронавірус у Львові — лікар-стоматолог

"Це такий повчальний випадок, тому що він сам є лікар-стоматолог, приїхавши з Німеччини, він вирішив здати аналіз в одну з приватних клінік… Він був на домашньому карантині, ні з ким не спілкувався. Це показує високий рівень свідомості людини, навіть в лікарню він приїхав власною машиною, щоб ні з ким не контактувати"
Чоловік, в якого 20 березня підтвердили захворювання на коронавірус у Львові — лікар-стоматолог.
Хворий на коронавірус у Львові — лікар-стоматолог ukrinform.ua/

Про це hromadske повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Це такий повчальний випадок, тому що він сам є лікар-стоматолог, приїхавши з Німеччини, він вирішив здати аналіз в одну з приватних клінік… Він був на домашньому карантині, ні з ким не спілкувався. Це показує високий рівень свідомості людини, навіть в лікарню він приїхав власною машиною, щоб ні з ким не контактувати", — розповів Садовий. 

Садовий закликав громадян дотримуватися карантину.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 березня, у Львові зафіксували першого хворога на коронавірус. Це мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.

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20 03 2020 19:35
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