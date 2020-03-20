Хворий на коронавірус у Львові — лікар-стоматолог

"Це такий повчальний випадок, тому що він сам є лікар-стоматолог, приїхавши з Німеччини, він вирішив здати аналіз в одну з приватних клінік… Він був на домашньому карантині, ні з ким не спілкувався. Це показує високий рівень свідомості людини, навіть в лікарню він приїхав власною машиною, щоб ні з ким не контактувати"

Чоловік, в якого 20 березня підтвердили захворювання на коронавірус у Львові — лікар-стоматолог.

Про це hromadske повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Це такий повчальний випадок, тому що він сам є лікар-стоматолог, приїхавши з Німеччини, він вирішив здати аналіз в одну з приватних клінік… Він був на домашньому карантині, ні з ким не спілкувався. Це показує високий рівень свідомості людини, навіть в лікарню він приїхав власною машиною, щоб ні з ким не контактувати", — розповів Садовий.

Садовий закликав громадян дотримуватися карантину.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 березня, у Львові зафіксували першого хворога на коронавірус. Це мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.