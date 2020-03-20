НОВИНИЧоловік, в якого 20 березня підтвердили захворювання на коронавірус у Львові — лікар-стоматолог.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хворий на коронавірус у Львові — лікар-стоматолог
"Це такий повчальний випадок, тому що він сам є лікар-стоматолог, приїхавши з Німеччини, він вирішив здати аналіз в одну з приватних клінік… Він був на домашньому карантині, ні з ким не спілкувався. Це показує високий рівень свідомості людини, навіть в лікарню він приїхав власною машиною, щоб ні з ким не контактувати"
ukrinform.ua/
Про це hromadske повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Це такий повчальний випадок, тому що він сам є лікар-стоматолог, приїхавши з Німеччини, він вирішив здати аналіз в одну з приватних клінік… Він був на домашньому карантині, ні з ким не спілкувався. Це показує високий рівень свідомості людини, навіть в лікарню він приїхав власною машиною, щоб ні з ким не контактувати", — розповів Садовий.
Садовий закликав громадян дотримуватися карантину.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 березня, у Львові зафіксували першого хворога на коронавірус. Це мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.
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