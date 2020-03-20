У Львові виявили першого хворого на коронавірус «Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Поліція вивчає всі контакти пацієнта»

У п'ятницю, 20 березн, у Львові зафіксували першого хворога на коронавірус. Це мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.

Фото: з вільних джерел

«Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Поліція вивчає всі контакти пацієнта», – написав у Телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий, передає Zaxid.net Як зазначив міський голова Львова, інформацію надав головний лікар інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронних органам для подальшого реагування. Нагадаємо, що коронавірус призводить до тяжких захворювань тільки в 20% випадків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію