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У Львові виявили першого хворого на коронавірус

«Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Поліція вивчає всі контакти пацієнта»
У п'ятницю, 20 березн, у Львові зафіксували першого хворога на коронавірус. Це мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.
У Львові виявили першого хворого на коронавірус Фото: з вільних джерел

«Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Поліція вивчає всі контакти пацієнта», – написав у Телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий, передає Zaxid.net

Як зазначив міський голова Львова, інформацію надав головний лікар інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України.

Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронних органам для подальшого реагування.

Нагадаємо, що коронавірус призводить до тяжких захворювань тільки в 20% випадків.

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20 03 2020 18:50
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