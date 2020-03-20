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Ємець: до важких захворювань призводять тільки 20% випадків коронавіруса

Реанімації потребують близько 3% хворих
Коронавірус призводить до тяжких захворювань тільки в 20% випадків.
Ємець: до важких захворювань призводять тільки 20% випадків коронавіруса Фото: МОЗ

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, передає прес-служба МОЗ Facebook, передає РБК - Україна.

За його словами, тільки 20% усіх випадків захворювань, викликаних новою коронавирусною інфекцією, є тяжкими.

"... і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів. Однак закликаю вас вчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров'я своїх близьких", - заявив Ємець.

Міністр підкреслив, що Україна вживає всі заходів і задіює усі ресурси, щоб вберегти українців від пандемії. Однак дії можуть виявитися марними, якщо не буде дотримуватися карантин.

"Як міністр охорони здоров'я, я наполягаю: залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість в карантин і нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про літніх родичів і не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань", - додав Ємець.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес просить відкрити метрополітен, який через карантин в Україні був закритий рішенням уряду.

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20 03 2020 18:00
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