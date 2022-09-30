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Ілон Маск: електрокар Cybertruck буде машиною-амфібією

Ольга
Матарикіна
Для переміщення по воді машина буде використовувати обертання штатних коліс
Ілон Маск: електрокар Cybertruck буде машиною-амфібією Фото з вільного доступу
Представлений ще в 2019-му році електропікап Tesla Cybertruck, який все ніяк не добереться до серійного виробництва, буде свого роду машиною-амфібією, здатною плавати на сотні метрів.
 
Про це написав засновник компанії Ілон Маск в Twitter.
 
Як приклад Маском був приведений водний канал між базою SpaceX і прилеглим островом Саут-Падре в Техасі. Це передбачає можливість подорожувати по воді приблизно на відстань до 360 метрів.
 
Хоча винахідник часто жартує у твіттері, це вже друга згадка про подібне використання Cybertruck. У 2020 році він теж говорив, що автомобіль зможе протягом деякого часу зберігати плавучість, після чого сторонні виробники зайнялися розробкою супутніх аксесуарів, перетворюючих пікап на щось схоже на катамаран, але з човновим мотором.
 
Зі слів Маска, електропікап буде випускатися в трьох комплектаціях з дальністю ходу в 400 км, 480 км і 800 км відповідно. "Бюджетний" Cybertruck буде коштувати $ 40 000, тоді як найдорожча версія обійдеться в $70 000 і зможе розганятися до 100 км/г всього за 2,9 секунди.
 
Тоді в компанії очікували почати виробництво до кінця 2021 року. Тепер Маск обіцяє випустити Cybertruck у 2023-му. Раніше в мережу просочився відеогляд футуристичного автомобіля в його поточній версії - без ручок і з величезним двірником.
 
 
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30 09 2022 16:22
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