Імовірних нападників на Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві, – ЗМІ
Журналісти дізнались про це під час судового засідання у вівторок, інформує УП з посиланням на "Слідство.Інфо".
Зазначається, що тепер Генпрокуратура інкримінує В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку нанесенні тяжких ушкоджень, що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
При цьому за умисне вбивство, в якому чоловіків підозрювали до того, можна отримати суворіше покарання – позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Крім того, видання повідомляє, з посиланням на власні джерела, що аналогічно підозру змінили Сергієві Торбіну, який, за версією слідства, організував групу нападників.
"Українська правда" звернулась по коментар до Генпрокуратури, однак там ані підтвердили, ані спростували інформацію.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.
31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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