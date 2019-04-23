Імовірних нападників на Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві, – ЗМІ

Тепер Генпрокуратура інкримінує В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку нанесенні тяжких ушкоджень, що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі

П’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Журналісти дізнались про це під час судового засідання у вівторок, інформує УП з посиланням на "Слідство.Інфо".

Зазначається, що тепер Генпрокуратура інкримінує В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку нанесенні тяжких ушкоджень, що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

При цьому за умисне вбивство, в якому чоловіків підозрювали до того, можна отримати суворіше покарання – позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Крім того, видання повідомляє, з посиланням на власні джерела, що аналогічно підозру змінили Сергієві Торбіну, який, за версією слідства, організував групу нападників.

"Українська правда" звернулась по коментар до Генпрокуратури, однак там ані підтвердили, ані спростували інформацію.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.