Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія скорочує імпорт російської нафти та нарощує закупівлі з Близького Сходу

21 січня 2026, 17:45
Індія скорочує імпорт російської нафти та нарощує закупівлі з Близького Сходу
Фото: з вільного доступу
Власні джерела видання повідомили, що скорочення закупівель нафти в росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидення укладення угоди з США.

В Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та з США.

Про це повідомляє Reuters.

Перегляд стратегії нафтового імпорту потенційно допоможе Індії нарешті укласти торгівельну угоду з США щодо зниження тарифів. Індія стала головним покупцем нафти з рф після 2022 року, але це викликало вкрай негативну реакцію цивілізованих країн, які запровадили проти росії санкції.

Власні джерела видання повідомили, що скорочення закупівель нафти в росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидення укладення угоди з США.

Після цього, за даними відділу планування та аналізу нафти Міністерства нафти, державний нафтопереробний завод Bharat Petroleum Corp відкрив тендери на купівлю нафти з Іраку та Оману. Також розглядається варіант купити нафту в ОАЕ. Вже з квітня 2026 року Trafigura постачатиме Індії нафту з Оману та Іраку за цінами, трохи нижчими, ніж на ринку. 

Також відомо, що від нафти з росії відмовилися державна компанія Hindustan Petroleum, Мангалурський нафтопереробний та нафтохімічний завод, а також приватні нафтопереробні компанії HPCL-Mittal Energy Ltd.

Загальний імпорт нафти з росії до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти з США, Південної Америки та Африки навпаки, сильно зріс.

СШАІндіясанкціїнафта рф

Останні матеріали

Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється