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Іноземні айтішники зможуть відкривати бізнес в Україні без фізичної присутності

Ми створюємо новий продукт, завдяки якому Україна має потенціал стати найбільшим IT-хабом в Східній і Центральній Європі. Вже до кінця 2022 року очікуємо 3 тисячі е-резидентів в Україні. Проєкт щорічно поповнюватиме український держбюджет на 1,5 мільйона доларів
Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт про електронне резидентство.
Іноземні айтішники зможуть відкривати бізнес в Україні без фізичної присутності Фото: Вісник. Офіційно про податки
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram.
 
"Статус е-резидента дозволить іноземним айтівцям відкривати бізнес в Україні і платити податки онлайн. Без фізичної присутності в нашій країні. Для України це додатковий інструмент для розвитку бізнесу і поліпшення впізнаваності як світового IT-бренду", – написав міністр.
 
За його словами, за два тижні лендінгу проєкту на міжнародну аудиторію було отримано 1300 попередніх заявок на статус е-резидента з різних країн.
 
"Ми створюємо новий продукт, завдяки якому Україна має потенціал стати найбільшим IT-хабом в Східній і Центральній Європі. Вже до кінця 2022 року очікуємо 3 тисячі е-резидентів в Україні. Проєкт щорічно поповнюватиме український держбюджет на 1,5 мільйона доларів", – заявив Федоров.
 
Він додав, що першою країною і найуспішнішим прикладом запуску е-резидентства стала Естонія. За шість років у неї понад 80 тисяч е-резидентів і 54 млн євро надходжень до держбюджету щорічно.
 
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14 07 2021 13:24
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