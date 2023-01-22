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ТЕХНОЛОГІЇ

Інсайдер описав дизайн нового iPhone

22 січня 2023, 16:23
Інсайдер описав дизайн нового iPhone
Фото: з вільного доступу
Він буде відрізнятись від попередніх моделей

Користувач Twitter ShrimpApplePro із посиланням на інсайдерську інформацію, описав, як буде виглядати iPhone 15, презентація якого очікується у вересні.

"У мене є результат щодо дизайну дисплея серії iPhone 15. Всі iPhone серії 15 матимуть ті самі розміри дисплея, що й iPhone серії 14. Рro 15 матиме тонші рамки з вигнутими краями, дисплей усе ще плаский, лише рамки вигнуті", - написав користувач.

Джерело описало iPhone 15 pro max (ультра) як дуже красивий, завдяки тоншим рамкам і вигнутим краям можна створити такий самий ефект, як на Apple Watch.

Нагадаємо, компанія Apple планує почати використовувати власні дисплеї в мобільних пристроях вже у 2024 році, намагаючись зменшити свою залежність від технологічних партнерів, таких як Samsung і LG.

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