Інвестгруппа ICU вклалася в український стартап з оцифровування голосів

Використовуючи продукт Respeecher, дублери можуть озвучувати фільми чи рекламні ролики голосами знаменитостей без їхньої безпосередньої участі.

Фінансова група ICU інвестувала кошти в український стартап Respeecher, який займається створенням цифрових моделей людських голосів. Сума інвестиції не розголошується, повідомляє "Економічна правда".

Повідомляється, що розробка компанії дозволяє змінювати голоси і зменшувати акцент.

Використовуючи продукт Respeecher, дублери можуть озвучувати фільми чи рекламні ролики голосами знаменитостей без їхньої безпосередньої участі.

Також продукт може допомогти відновити голоси знаменитостей минулих часів із записів їх виступів, наприклад, для озвучування аудіокниг чи кіно.

Компанія також планує вихід на ринок кол-центрів у цьому році.

(Побачити, як технологія працює на прикладі голосу екс-президента США Барака Обами, можна на відео).

"Respeecher - приклад невеликої, проте ефективної компанії, яка реально допомагає клієнтам економити завдяки дієвому використанню штучного інтелекту.

І ми бачимо, що їхній продукт затребуваний, - команда вже має досвід співпраці з відомою голлівудською студією та британським телерадіомовником. Для нас, як інвесторів, це позитивний знак", - відзначив голова ICU Ventures Роман Нікітов.

"Цей раунд інвестицій дає нам можливість масштабувати бізнес - наростити технічний потенціал та продажі, а також вийти на новий ринок", - відзначив CEO Respeecher, Олександр Сердюк.

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