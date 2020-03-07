Інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України

У першій половині 2020 року індекс інвестиційної привабливості України впав до 2,51 проти 2,95 у попередній період.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація (ЄБА), зазначає "Укрінформ".

"Індекс інвестиційної привабливості у першій половині 2020 року склав 2,51 балів з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині. Такими є висновки нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською бізнес асоціацією. У попередньому періоді показник індексу складав 2,95 балів", - йдеться в повідомленні.

У ЄБА зазначають, що настрої генеральних директорів компаній, які входять до асоціації, суттєво погіршилися. Так, тільки 4% опитаних вважають інвестиційний клімат в Україні сприятливим, тоді як у попередній хвилі дослідження таких було 17%. Більшість, а саме 62% опитаних вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, а ще 34% - нейтральним. Оцінка динаміки бізнес-клімату теж вказує на негативну тенденцію. Так, 55% директорів помітили погіршення інвестиційного клімату порівняно з попередніми 6 місяцями, ще 35% переконані, що умови ведення бізнесу не зазнали змін, і тільки 10% вважають, що вони дещо поліпшились.

Серед позитивних моментів, які відзначили бізнес-лідери за останні півроку, запуск ринку землі, валютна лібералізація, продовження співпраці з МВФ, зниження облікової ставки НБУ, стабільна національна валюта. До традиційних проблем, що негативно впливають на бізнес-клімат, вони традиційно віднесли слабкість судової системи, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією та значний вплив тіньової економіки. Втім, до них додалися нові фактори. Зокрема, впровадження обмежувальних заходів через COVID-19, постійні ротації в складі уряду, як наслідок - політична та економічна нестабільність, підвищення податкового тиску та зміни податкового законодавства, призупинення реформ.

Прогнози щодо другого півріччя 2020 року також не є надто оптимістичними. Тільки 15% опитаних гендиректорів сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату (у попередній хвилі опитування 41% респондентів висловлювали оптимістичні очікування). Майже половина, а саме 44% вважають, що жодних змін не відбудеться, а ще 41% побоюються, що умови ведення бізнесу в Україні погіршаться. Половина директорів вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для приходу нових інвесторів впродовж наступних шести місяців, тільки 15% вважають, що новим інвесторам все ж буде вигідно відкривати бізнес в Україні.

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