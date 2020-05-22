69% українських компаній знадобиться до 1 року, аби відновитися від карантину

62% опитаних компаній заявили, що не зменшували зарплат своїм працівникам на період карантину

69% українських підприємців, яких опитала "Європейська бізнес-асоціація" повідомили, що для того, аби відновити свою діяльність до докарантинного рівня, їм знадобиться до 1 року.

Про це йдеться у результатах опитування "ЄБА", пише "Громадське".

Так, 20% українських підприємців, опитаних "ЄБА", повідомили, що для відновлення своєї діяльності після карантину їм знадобиться 6 місяців, 39% - близько 1 року, 17% - 2 роки. Ще 7% підприємців повідомили, що відновити рівень своєї ділової активності та доходів до того рівня, який був до карантину, їм знадобиться більше 2 років.

"Очевидно, що протягом наступних одного-двох років нам доведеться розбиратися з наслідками цієї вимушеної зупинки роботи бізнесу та працювати в посиленому режимі. Будемо сподіватися, що епідеміологічна ситуація буде сприятливою, і компанії зможуть вже зараз перейти до етапу відновлення без повторення карантинного сценарію", - повідомила виконавча директорка "ЄБА" Анна Деревянко.

Відновити свою роботу вже з 22 травня готові 35% опитаних компаній, ще 34% - у червні. 42% опитаних компаній повідомили, що планують запровадити гнучкий графік роботи для своїх співробітників, а 13% рекомендуватимуть працівникам працювати з дому.

"Базуючись на досвіді останніх декількох місяців, 62% директорів повідомили, що розглядають варіант повної чи часткової зміни режиму роботи на віддалений на постійній основі. Більшість з них готові дозволити до 50% персоналу працювати віддалено", - зазначають у "ЄБА".

62% опитаних компаній заявили, що не зменшували зарплат своїм працівникам на період карантину. Знижували зарплати 23% компаній. Лише 7% компаній повідомили, що навіть збільшили зарплати своїм працівникам.

82% підприємців зазначили, що не скорочували персонал через карантин, 8% повідомили, що навіть шукали нових працівників. Близько 11% підприємців зазначили, що скоротили персонал.

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