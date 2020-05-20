Рада "пригальмувала" проєкт щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання Законопроєкт у першому читанні було ухвалено Верховною Радою попереднього, восьмого скликання

Верховна Рада передала на повторне друге читання законопроєкт №0958 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення".

Фото: president.gov.ua

Таке рішення підтримав 301 народний депутат, повідомляє кореспондент "Укрінформу". "Метою прийняття проєкту закону є удосконалення порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, підвищення його ефективності, зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання", - йдеться у пояснювальній записці. Завданнями розроблення та прийняття законопроєкту є, зокрема, конкретизація обсягу повноважень органів державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності; розмежування державного, внутрішнього та громадського контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; позбавлення органів місцевого самоврядування повноважень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотримання законодавства про працю та зайнятість населення та надання їм виключно повноважень ініціювання проведення перевірок у зазначених сферах відповідними державними органами. Законопроєкт у першому читанні було ухвалено Верховною Радою попереднього, восьмого скликання. Читайте також: Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо безпеки ядерної енергетики

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