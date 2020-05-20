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Рада "пригальмувала" проєкт щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання

Законопроєкт у першому читанні було ухвалено Верховною Радою попереднього, восьмого скликання
Верховна Рада передала на повторне друге читання законопроєкт №0958 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення".
Рада "пригальмувала" проєкт щодо запобігання надмірному тиску на суб Фото: president.gov.ua

Таке рішення підтримав 301 народний депутат, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Метою прийняття проєкту закону є удосконалення порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, підвищення його ефективності, зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання", - йдеться у пояснювальній записці.

Завданнями розроблення та прийняття законопроєкту є, зокрема, конкретизація обсягу повноважень органів державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності; розмежування державного, внутрішнього та громадського контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; позбавлення органів місцевого самоврядування повноважень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотримання законодавства про працю та зайнятість населення та надання їм виключно повноважень ініціювання проведення перевірок у зазначених сферах відповідними державними органами.

Законопроєкт у першому читанні було ухвалено Верховною Радою попереднього, восьмого скликання.

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20 05 2020 15:56
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