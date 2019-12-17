iPad і Tesla: Time назвав 10 найважливіших гаджетів десятиліття

Time - американський щотижневий журнал зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. При тиражі близько 3,4 млн примірників у 2007 році є найпопулярнішим журналом в США

Журнал Time назвав 10 найважливіших гаджетів, які найбільше вплинули на розвиток технологій з 2010 до 2019 року.

Перше місце посів iPad, який компанія Apple випустила у 2010 році. Видання вважає, що цей гаджет спричинив «культурне зрушення та задав тон розвитку портативних пристроїв», передає "Громадське".

Другу позицію в рейтингу посів електромобіль Tesla Model S, який компанія Ілона Маска випустила у 2012 році.

«Електричний седан повільно змінив траєкторію розвитку автомобільної індустрії, змусивши конкурентів сприйняти майбутнє, що працює на батареях, замість бензину, і кидає виклик тому, що електрокари не можуть бути крутими», — пояснили в Time.

Третє місце посів мініатюрний компʼютер на основі операційної системи Linux Raspberry Pi. Спочатку його створили для навчання кодування в школах, однак після випуску у 2012 році одноплатний пристрій почали широко використовувати в робототехніці.

Також до рейтингу найважливіших гаджетів десятиліття потрапили:

Apple iPad, 2010 Tesla Model S, 2012 Raspberry Pi, 2012 Цифровий плеєр Google Chromecast, 2013 Дрон DJI Phantom, 2013 Портативна колонка Amazon Echo, 2014 Apple Watch, 2015 Apple AirPods, 2016 Ігрова консоль Nintendo Switch, 2017 Адаптивний контролер для Xbox, 2018

Нагадаємо, що 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time