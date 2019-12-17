iPad і Tesla: Time назвав 10 найважливіших гаджетів десятиліття
Перше місце посів iPad, який компанія Apple випустила у 2010 році. Видання вважає, що цей гаджет спричинив «культурне зрушення та задав тон розвитку портативних пристроїв», передає "Громадське".
Другу позицію в рейтингу посів електромобіль Tesla Model S, який компанія Ілона Маска випустила у 2012 році.
«Електричний седан повільно змінив траєкторію розвитку автомобільної індустрії, змусивши конкурентів сприйняти майбутнє, що працює на батареях, замість бензину, і кидає виклик тому, що електрокари не можуть бути крутими», — пояснили в Time.
Третє місце посів мініатюрний компʼютер на основі операційної системи Linux Raspberry Pi. Спочатку його створили для навчання кодування в школах, однак після випуску у 2012 році одноплатний пристрій почали широко використовувати в робототехніці.
Також до рейтингу найважливіших гаджетів десятиліття потрапили:
- Apple iPad, 2010
- Tesla Model S, 2012
- Raspberry Pi, 2012
- Цифровий плеєр Google Chromecast, 2013
- Дрон DJI Phantom, 2013
- Портативна колонка Amazon Echo, 2014
- Apple Watch, 2015
- Apple AirPods, 2016
- Ігрова консоль Nintendo Switch, 2017
- Адаптивний контролер для Xbox, 2018
Нагадаємо, що 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time
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