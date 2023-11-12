Ізраїль оточив Газу і знищив "тисячі" бойовиків Хамас – Нетаньяху

У рамках регулярного брифінгу для народу Нетаньяху заявив, що Армія оборони Ізраїлю (Цахал) убила "тисячі" терористів Хамас.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розповів, що його війська завершили оточення міста Газа і вбили "тисячі" бойовиків Хамас.

Про це повідомляє BBC.

У рамках регулярного брифінгу для народу Нетаньяху заявив, що Армія оборони Ізраїлю (Цахал) убила "тисячі" терористів Хамас, в тому числі й тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якої загинуло близько 1200 людей.

Він додав, що Єрусалим збереже військовий контроль над Газою після війни, подібно до того, як Ізраїль контролює Західний берег.

Як глава уряду так і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявили, що порятунок заручників і "викорінення Хамас" були головними пріоритетами у військовій операції Цахалу в Секторі Газа.

7 жовтня бойовики Хамасу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа.