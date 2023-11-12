Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль оточив Газу і знищив "тисячі" бойовиків Хамас – Нетаньяху

12 листопада 2023, 09:42
Ізраїль оточив Газу і знищив
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
У рамках регулярного брифінгу для народу Нетаньяху заявив, що Армія оборони Ізраїлю (Цахал) убила "тисячі" терористів Хамас.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розповів, що його війська завершили оточення міста Газа і вбили "тисячі" бойовиків Хамас.

Про це повідомляє BBC.

У рамках регулярного брифінгу для народу Нетаньяху заявив, що Армія оборони Ізраїлю (Цахал) убила "тисячі" терористів Хамас, в тому числі й тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якої загинуло близько 1200 людей.

Він додав, що Єрусалим збереже військовий контроль над Газою після війни, подібно до того, як Ізраїль контролює Західний берег.

Як глава уряду так і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявили, що порятунок заручників і "викорінення Хамас" були головними пріоритетами у військовій операції Цахалу в Секторі Газа.

7 жовтня бойовики Хамасу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа.

НетаньяхуХамас: Ізраїль

Останні матеріали

Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється