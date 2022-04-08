RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Ізраїльські вчені створили штучні ембріони мишей

Це скоротити кількість експериментів на тваринах і прокладе шлях для створення нових джерел клітин для трансплантації людині
Ізраїльські вчені створили штучні ембріони мишей
Вчені з Інституту Вайцмана в Ізраїлі першими у світі змогли створити "синтетичні ембріони", при цьому дослідникам не знадобилися сперма, яйцеклітини та процес запліднення.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Фахівці з'ясували, що стовбурові клітини мишей можуть самі збиратися до структур, схожих на ембріонів. При цьому, у них присутні кишечник, зачатки мозку і серце, що б'ється.
 
Створені вченими структури називаються "синтетичними ембріонами" через відсутність процесу запліднення при їхньому створенні. Вони допоможуть вченим краще зрозуміти, як формуються тканини та органи під час природного розвитку ембріонів.
 
Вчені також сподіваються, що їхня робота дозволить скоротити кількість експериментів на тваринах і, зрештою, прокладе шлях для створення нових джерел клітин та тканин для трансплантації людині. Наприклад, клітини шкіри хворого на лейкемію потенційно можуть бути перетворені на стовбурові клітини кісткового мозку для лікування його стану.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2022 14:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.