Ізраїльські вчені створили штучні ембріони мишей

Це скоротити кількість експериментів на тваринах і прокладе шлях для створення нових джерел клітин для трансплантації людині

Вчені з Інституту Вайцмана в Ізраїлі першими у світі змогли створити "синтетичні ембріони", при цьому дослідникам не знадобилися сперма, яйцеклітини та процес запліднення.

Фахівці з'ясували, що стовбурові клітини мишей можуть самі збиратися до структур, схожих на ембріонів. При цьому, у них присутні кишечник, зачатки мозку і серце, що б'ється.

Створені вченими структури називаються "синтетичними ембріонами" через відсутність процесу запліднення при їхньому створенні. Вони допоможуть вченим краще зрозуміти, як формуються тканини та органи під час природного розвитку ембріонів.

Вчені також сподіваються, що їхня робота дозволить скоротити кількість експериментів на тваринах і, зрештою, прокладе шлях для створення нових джерел клітин та тканин для трансплантації людині. Наприклад, клітини шкіри хворого на лейкемію потенційно можуть бути перетворені на стовбурові клітини кісткового мозку для лікування його стану.