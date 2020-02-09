Кабмін готується до переходу на роботу в режимі онлайн
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.
За його словами, небезпека поширення COVID-19 в Україні залишається стабільно високою і про це свідчить статистика захворюваності.
"Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливість проводити засідання уряду в режимі онлайн. Верховна рада вже перейшла - комітети проходять в такому режимі", - зазначив він.
Шмигаль додав, що уряд не обов'язково буде переходити на віддалену роботу, але альтернативний план в умовах підвищених загроз COVID-19 має бути.
Нагадаємо, що 2 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали.
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